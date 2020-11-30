Разумков повідомив про вірогідність введення тотального "локдауну"

"Ми поставили жорстку умову перед Кабінетом міністрів, що принаймні за тиждень ми повинні сказати людям, що насправді буде відбуватись – чи буде вводитись локдаун, яким він буде, і що держава буде робити, для того щоб допомогти і людям і бізнесу для того, щоб допомогти вийти з цієї ситуації", - сказав голова ВР.

Він висловив сподівання, що в такому разі будуть прийняті "збалансовані, співмірні" рішення.

"Але сьогодні поки що, я думаю, зарано говорити. Варіант локдауну, нажаль, ми скасовувати не можемо, і вірогідність його також велика… На це будуть впливати показники заповнення лікарень, буде впливати кількість тестувань, на це буде впливати кількість тих, хто захворів, на це буде впливати ефективність "локдауну вихідного дня", - заявив Разумков.

Нагадаємо, раніше у парламенті повідомили, що Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня.