Разумков повідомив про вірогідність введення тотального "локдауну"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. На сьогодні вірогідність введення "локдауну" в Україні через пандемію коронавірусу є досить великою, це залежатиме від низки факторів. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу за підсумками засідання Погоджувальної ради у ВР, передає кореспондент УНН.
"Ми поставили жорстку умову перед Кабінетом міністрів, що принаймні за тиждень ми повинні сказати людям, що насправді буде відбуватись – чи буде вводитись локдаун, яким він буде, і що держава буде робити, для того щоб допомогти і людям і бізнесу для того, щоб допомогти вийти з цієї ситуації", - сказав голова ВР.
Він висловив сподівання, що в такому разі будуть прийняті "збалансовані, співмірні" рішення.
"Але сьогодні поки що, я думаю, зарано говорити. Варіант локдауну, нажаль, ми скасовувати не можемо, і вірогідність його також велика… На це будуть впливати показники заповнення лікарень, буде впливати кількість тестувань, на це буде впливати кількість тих, хто захворів, на це буде впливати ефективність "локдауну вихідного дня", - заявив Разумков.
Нагадаємо, раніше у парламенті повідомили, що Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня.