Разумков сообщил о вероятности введения тотального "локдауна"

"Мы поставили жесткое условие перед Кабинетом министров, что по крайней мере за неделю мы должны сказать людям, что на самом деле будет происходить - будет ли вводиться локдаун, каким он будет, и что государство будет делать, для того чтобы помочь и людям и бизнесу для того, чтобы помочь выйти из этой ситуации", - сказал глава ВР.

Он выразил надежду, что в таком случае будут приняты "сбалансированные, соразмерные" решения.

"Но сегодня пока, я думаю, рано говорить. Вариант локдауна, к сожалению, мы отменять не можем, и вероятность его также большая... На это будут влиять показатели заполнения больниц, будет влиять количество тестирований, на это будет влиять количество заболевших, на это будет влиять эффективность "локдауна выходного дня", - заявил Разумков.

Напомним, ранее в парламенте сообщили, что Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января.