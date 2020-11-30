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Офис Президента: руководство государства обсуждает целесообразность введения локдауну

Киев  •  УНН

 • 23240 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сегодня, 30 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский обсудит с представителями Кабмина прогнозы развития эпидемической ситуации и определится, нужно ли внедрять полный локдаун и когда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прес-службу Офиса Президента.

“Сегодня представители Кабинета министров, ответственные за предотвращение распространения коронавирусной инфекции, в частности Министерства здравоохранения, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства внутренних дел, а также Совета национальной безопасности и обороны, соберутся на совещание, чтобы дать прогнозы развития эпидемической ситуации и определиться, нужно ли внедрять полный локдаун и когда. О результатах будет сообщено быстрее, чтобы проинформировать людей заранее и подготовиться с точки зрения экономики и предоставления услуг населению”, — говорилось на традиционной селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

По словам Владимира Зеленского, надо определиться с реалистичными прогнозам, чтобы понять, выдержит ли нагрузки наша медицинская система и наша экономика.

“Мы разработали экономическую программу помощи, постоянно совершенствуем систему здравоохранения. Надо, чтобы и бизнес, и люди были готовы, если правительство сочтет, что жесткий карантин не обойти”, — отметил Президент.

Указано, что также были обсуждены последние данные по развитию событий.

“Было сообщено, что уже с понедельника разблокированы средства на приобретение тестов на антиген и отныне начнется их закупка. При отсутствии семейного врача или невозможности встречи с ним украинцы могут звонить на созданную горячую линию МЗ, где они получат консультацию; при необходимости, к ним выедет мобильная бригада”, — цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Максима Степанова.

Также сообщается, что председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что за нарушение масочного режима правоохранители составили 8600 протоколов.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил о вероятности введения тотального “локдауна”.

Ранее в парламенте сообщили, что Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января.

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