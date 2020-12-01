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Пандемия: количество больных COVID-19 в мире превысило 63 млн человек

Пандемия: количество больных COVID-19 в мире превысило 63 млн человек

Киев  •  УНН

 • 19967 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. По состоянию на утро вторника в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились более 63 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире COVID-19 инфицировано 63 189 103 человека, из них выздоровели 40 476 138. Количество умерших возросло до 1 466 762.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (13 536 216), Индия (9 431 691), Бразилия (6 335 878), Россия (2 275 936), Франция (2 275 016), Испания (1 648 187), Великобритания (1 663 733), а также Италия (1 601 554), Аргентина (1 424 533), Колумбия (1 316 806), Мексика (1 107 071) и Германия (1 069 763).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (267 987), Бразилии (173 120), Индии (137 139) и Мексике (105 655).

Напомним, в Украине состоянию на 30 ноября зафиксировано 732 тыс. случаев COVID-19, прирост за сутки — 9 946. За минувшие сутки в стране 114 летальных случаев, выздоровела — 5771 человек. За все время пандемии в Украине выздоровели более 345 тыс. человек, летальных случаев — 12327.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января. При этом министр здравоохранения Максим Степанов опроверг введения локдауна с 23 декабря, а глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия сообщил, что в правительстве пока нет финальной модели локдауну.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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