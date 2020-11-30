В уряді ще немає фінальної моделі локдауну — Арахамія

“Наскільки мені відомо, в уряді ще немає конкретної фінальної моделі локдауну. Але вона проробляється для того, щоб саме зменшити і мінімізувати економічні збитки”, — сказав Арахамія.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня.

Водночас прессекретар Президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що можливість локдауну зберігається, проте поки точної дати нема. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заперечив запровадження локдауну із 23 грудня.