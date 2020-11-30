У Зеленського заявили, що із датою локдауну ще не визначились

"Можливість локдауну зберігається. За умови сильного зростання кількості хворих, його потрібно буде ввести. На цьому сходяться не лише урядовці, а й представники місцевої влади. Однак поки точної дати нема", - написала Мендель.

За її словами, вивчаються всі можливі сценарії, прогнози, опрацьовуються можливості медичної системи та економіки.

"Загроза локдауну залежить від кожного з нас зокрема: як ми дотримуємося заходів безпеки, чи наражаємо на небезпеку інших!" - резюмувала Мендель.

Нагадаємо, 30 листопада Президент України Володимир Зеленський обговорить з представниками Кабміну прогнози розвитку епідемічної ситуації і визначиться, чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли.

Раніше у парламенті повідомили, що Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня.