У Зеленського заявили, що із датою локдауну ще не визначились

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Можливість локдауну зберігається. Однак поки точної дати нема. Про це на своїй сторінці в Instagram написала прессекретар Глави держави Юлія Мендель, передає УНН.

"Можливість локдауну зберігається. За умови сильного зростання кількості хворих, його потрібно буде ввести. На цьому сходяться не лише урядовці, а й представники місцевої влади. Однак поки точної дати нема", - написала Мендель.

За її словами, вивчаються всі можливі сценарії, прогнози, опрацьовуються можливості медичної системи та економіки.

"Загроза локдауну залежить від кожного з нас зокрема: як ми дотримуємося заходів безпеки, чи наражаємо на небезпеку інших!" - резюмувала Мендель.

Нагадаємо, 30 листопада Президент України Володимир Зеленський обговорить з представниками Кабміну прогнози розвитку епідемічної ситуації і визначиться, чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли.

Раніше у парламенті повідомили, що Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня.

Українські Національні Новини

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