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В Украине уже 745 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 12 498

Киев  •  УНН

 • 21278 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Украине на 8:00 1 декабря зафиксировано уже 745 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - более 12 000, рост с началом новой недели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

"12 498 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 декабря 2020 года. В частности, заболели 586 детей и 646 медработников", - сообщил Степанов.

По его словам, также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 1470 человек;
  • летальных случаев - 221;
  • выздоровели - 10 023 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки - 62 327 (в том числе методом ПЦР - 33 817, методом ИФА - 28 510).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 745 123 человека;
  • выздоровели - 355 172 человека;
  • летальных исходов - 12 548;
  • проведение ПЦР-тестов - 4 562 589.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях", - добавил глава Минздрава.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев - 72277 случаев;
  • Винницкая область - 17 569 случаев;
  • Волынская область - 24 483 случая;
  • Днепропетровская область - 39 659 случаев;
  • Донецкая область - 23 157 случаев;
  • Житомирская область - 30 100 случаев;
  • Закарпатская область - 23 438 случаев;
  • Запорожская область - 31 608 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 37 017 случаев;
  • Киевская область - 38 528 случаев;
  • Кировоградская область - 5382 случая;
  • Луганская область - 6350 случаев;
  • Львовская область - 46 891 случай;
  • Николаевская область - 18 985 случаев;
  • Одесская область - 45 838 случаев;
  • Полтавская область - 22 763 случая;
  • Ровенская область - 31 283 случая;
  • Сумская область - 29 627 случаев;
  • Тернопольская область - 28 095 случаев;
  • Харьковская область - 55 702 случая;
  • Херсонская область - 10 371 случай;
  • Хмельницкая область - 29 751 случай;
  • Черкасская область - 23 590 случаев;
  • Черновицкая область - 33942 случаи;
  • Черниговская область - 18 717 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, всего в мире на COVID-19 заболело 63 189 103 человека, из них выздоровели 40 476 138. Количество умерших возросло до 1 466 762.

Согласно данным Worldometers, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 22-м - по количеству смертей от COVID-19. В Европе Украина на восьмом месте по распространению и на девятом - по количеству смертей от COVID-19.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре. Нардеп Александр Дубинский сообщил, что Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

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