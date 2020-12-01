В Украине уже 745 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 12 498
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Украине на 8:00 1 декабря зафиксировано уже 745 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - более 12 000, рост с началом новой недели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"12 498 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 декабря 2020 года. В частности, заболели 586 детей и 646 медработников", - сообщил Степанов.
По его словам, также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 1470 человек;
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- летальных случаев - 221;
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- выздоровели - 10 023 человека;
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- осуществлено тестирований за сутки - 62 327 (в том числе методом ПЦР - 33 817, методом ИФА - 28 510).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 745 123 человека;
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- выздоровели - 355 172 человека;
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- летальных исходов - 12 548;
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- проведение ПЦР-тестов - 4 562 589.
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"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях", - добавил глава Минздрава.
Количество заболеваний в регионах:
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- Киев - 72277 случаев;
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- Винницкая область - 17 569 случаев;
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- Волынская область - 24 483 случая;
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- Днепропетровская область - 39 659 случаев;
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- Донецкая область - 23 157 случаев;
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- Житомирская область - 30 100 случаев;
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- Закарпатская область - 23 438 случаев;
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- Запорожская область - 31 608 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 37 017 случаев;
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- Киевская область - 38 528 случаев;
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- Кировоградская область - 5382 случая;
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- Луганская область - 6350 случаев;
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- Львовская область - 46 891 случай;
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- Николаевская область - 18 985 случаев;
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- Одесская область - 45 838 случаев;
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- Полтавская область - 22 763 случая;
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- Ровенская область - 31 283 случая;
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- Сумская область - 29 627 случаев;
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- Тернопольская область - 28 095 случаев;
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- Харьковская область - 55 702 случая;
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- Херсонская область - 10 371 случай;
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- Хмельницкая область - 29 751 случай;
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- Черкасская область - 23 590 случаев;
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- Черновицкая область - 33942 случаи;
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- Черниговская область - 18 717 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, всего в мире на COVID-19 заболело 63 189 103 человека, из них выздоровели 40 476 138. Количество умерших возросло до 1 466 762.
Согласно данным Worldometers, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 22-м - по количеству смертей от COVID-19. В Европе Украина на восьмом месте по распространению и на девятом - по количеству смертей от COVID-19.
Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.
В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре. Нардеп Александр Дубинский сообщил, что Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.