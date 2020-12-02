В Украине уже 758 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 13 141

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Украине на 8 часов 2 декабря зафиксировано уже 758 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 13 тысяч, при этом количество выздоровевших за сутки превышает количество заболевших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.