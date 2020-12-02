В Украине уже 758 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 13 141
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Украине на 8 часов 2 декабря зафиксировано уже 758 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 13 тысяч, при этом количество выздоровевших за сутки превышает количество заболевших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"13 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 декабря 2020 года. В частности, заболели 744 ребенка и 579 медработников", - сообщил Степанов.
По его словам, также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 1447 человек;
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- летальных случаев - 169;
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- выздоровели - 13 882 человека;
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- осуществлено тестирований за сутки - 67 626 (в том числе методом ПЦР - 44 445, методом ИФА - 23 181).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 758 264 человека;
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- выздоровели - 369 054 человека;
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- летальных исходов - 12 717;
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- проведение ПЦР-тестов - 4 607 034.
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"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях", - добавил министр.
Количество заболеваний в регионах:
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- Киев - 74012 случаев;
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- Винницкая область - 17 715 случаев;
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- Волынская область - 24 791 случай;
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- Днепропетровская область - 40 148 случаев;
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- Донецкая область - 23752 случаи;
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- Житомирская область - 30 233 случая;
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- Закарпатская область - 23 646 случаев;
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- Запорожская область - 32 555 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 37 546 случаев;
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- Киевская область - 39503 случаи;
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- Кировоградская область - 5506 случаев;
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- Луганская область - 6467 случаев;
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- Львовская область - 47 477 случаев;
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- Николаевская область - 19 448 случаев;
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- Одесская область - 46 985 случаев;
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- Полтавская область - 23 291 случай;
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- Ровенская область - 31 798 случаев;
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- Сумская область - 30 354 случая;
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- Тернопольская область - 28 375 случаев;
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- Харьковская область - 56 361 случай;
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- Херсонская область - 10 659 случаев;
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- Хмельницкая область - 30 228 случаев;
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- Черкасская область - 24 046 случаев;
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- Черновицкая область - 34 150 случаев;
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- Черниговская область - 19 218 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, всего в мире COVID-19 заболело 63 770 421 человек, из них выздоровели 40 954 635. Количество умерших возросло до 1 478 923.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 22-м - по количеству смертей от COVID-19.
Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.
В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре. Нардеп Александр Дубинский сообщил, что Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.