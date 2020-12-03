Пандемия: на COVID-19 в мире заболели почти 64,5 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. По состоянию на утро в четверг в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились почти 64,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире COVID-19 инфицировано 64 447 657 человек, из них выздоровели 41 451 795. Количество умерших возросло до 1 492 029.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (13 919 431), Индия (9 499 413), Бразилия (6 436 650), Россия (2 327 105), Франция (2 275 677), Испания (1 665 775), Великобритания (1 663 467), Италия (1 641 610), Аргентина (1 440 103), Колумбия (1 334 089), Мексика (1 133 613), Германия (1 117 953) и Польша (1 013 747).
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (273 316), Бразилии (174 515), Индии (138 122) и Мексике (107 565).
Напомним, в Украине зафиксировано 758 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — 13 141, при этом количество выздоровевших (13 882) за сутки превышает количество заболевших.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.