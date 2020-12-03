В Украине уже 772 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 14 496
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Украине на 8:00 3 декабря зафиксировано уже 772 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 14 тысяч, при этом количество выздоровевших вторые сутки подряд превышает количество заболевших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"Второй день подряд имеем положительную статистику. Количество лиц, выздоровевших от коронавируса, за последние сутки составляет 15 372 человека. Эта цифра превышает количество заболевших - 14 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 3 декабря 2020 года. В частности, заболели 745 детей и 614 медработников", - сообщил министр.
По его словам, также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 1739 человек;
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- летальных случаев - 243;
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- выздоровели - 15 372 человека;
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- осуществлено тестирований за сутки - 72 678 (в том числе методом ПЦР - 47 172, методом ИФА - 25 506).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 772 760 человек;
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- выздоровели - 384 426 человек;
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- летальных исходов - 12 960;
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- проведения ПЦР-тестов - 4654206.
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"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях", - добавил Степанов.
Количество заболеваний в регионах:
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- Киев - 75376 случаев;
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- Винницкая область - 17 988 случаев;
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- Волынская область - 25 121 случай;
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- Днепропетровская область - 40 966 случаев;
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- Донецкая область - 24 175 случаев;
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- Житомирская область - 30 630 случаев;
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- Закарпатская область - 23 880 случаев;
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- Запорожская область - 33 615 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 38 080 случаев;
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- Киевская область - 40 427 случаев;
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- Кировоградская область - 5701 случай;
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- Луганская область - 6610 случаев;
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- Львовская область - 48 144 случая;
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- Николаевская область - 19894 случаи;
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- Одесская область - 47 920 случаев;
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- Полтавская область - 23 926 случаев;
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- Ровенская область - 32 223 случая;
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- Сумская область - 31 184 случая;
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- Тернопольская область - 28 673 случая;
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- Харьковская область - 57 267 случаев;
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- Херсонская область - 11 087 случаев;
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- Хмельницкая область - 30943 случаи;
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- Черкасская область - 24 776 случаев;
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- Черновицкая область - 34432 случаи;
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- Черниговская область - 19 722 случая.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, всего в мире COVID-19 заболело 64 447 657 человек, из них выздоровели 41 451 795. Количество умерших возросло до 1 492 029.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 22-м - по количеству смертей от COVID-19.
Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.
В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре. Нардеп Александр Дубинский сообщил, что Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.