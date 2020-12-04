МОЗ не рекомендуватиме "локдаун" до кінця грудня - Степанов

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров’я не рекомендуватиме вводити жорсткий карантин до кінця грудня, оскільки у відомстві бачать стабільний приріст нових випадків коронавірусної хвороби по країні без різких стрибків. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Зараз, мабуть, головна тема, яка обговорюється в суспільстві - це введення локдауну. Ми, звісно, можемо губитися в здогадках і будувати різні теорії, але є конкретні дані та очевидні закони епідеміології, на які ми спираємось, коли ухвалюємо важливі рішення для усієї країни. Усі лікарі розуміють, що з кінця січня і протягом лютого ми очікуємо пік захворюваності на грип. Це сезонний пік, який відбувається із року в рік. Це також призведе до серйозного навантаження на нашу медичну систему. Саме тому до цього періоду треба підійти з мінімально можливими цифрами захворюваності на COVID-19 і як наслідок - з мінімальною кількістю людей, які госпіталізовані саме з COVID-19 в наші лікарні. Наразі ми, як Міністерство охорони здоров’я, не будемо рекомендувати вводити жорсткий карантин до кінця грудня, адже бачимо стабільний приріст нових випадків коронавірусної хвороби без різких стрибків”, - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що у МОЗ можуть стверджувати, що українська медична система повністю витримає те навантаження, яке на неї здійснюється через COVID-19.

Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Водночас, були розмови про те, що уряд планує ввести повний локдаун на кілька тижнів у грудні. Нардеп Олександр Дубінський повідомляв, що Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня. 

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.

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