Минздрав не будет рекомендовать "локдаун" до конца декабря - Степанов

"Сейчас, пожалуй, главная тема, которая обсуждается в обществе - это введение локдауна. Мы, конечно, можем теряться в догадках и строить различные теории, но есть конкретные данные и очевидные законы эпидемиологии, на которые мы опираемся, когда принимаем важные решения для всей страны. Все врачи понимают, что с января и в течение февраля мы ожидаем пик заболеваемости гриппом. Это сезонный пик, который происходит из года в год. Это также приведет к серьезной нагрузки на нашу медицинскую систему. Именно поэтому к этому периоду надо подойти с минимально возможными цифрами заболеваемости COVID-19 и как следствие - с минимальным количеством людей, которые госпитализированы именно с COVID-19 в наши больницы. На данный момент мы, как Министерство здравоохранения, не будем рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря, ведь видим стабильный прирост новых случаев коронавирусной болезни без резких скачков", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что в Минздраве могут утверждать, что украинская медицинская система полностью выдержит ту нагрузку, которая на нее осуществляется из-за COVID-19.

Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В то же время, были разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре. Нардеп Александр Дубинский сообщал, что Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.