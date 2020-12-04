Шмигаль: "локдаун" у грудні не вводитимуть, можливо - у січні

“На сьогодні ведеться комунікація з головами громад, ОДА. Ми чітко розуміємо потреби і застереження регіонів щодо тих чи інших обмежень. Я вже сказав, у грудні ми не плануємо, окрім існуючих на сьогодні обмежень, які стосуються “помаранчевої зони”, посилювати інші обмежувальні заходи”, - сказав Шмигаль.

З його слів, на сьогодні можна прогнозувати, що медсистема витримає.

“Якщо говорити про запровадження жорсткіших заходів, очевидно, що, якщо буде погіршення ситуації, ми можемо підняти це питання на початку січня”, - заявив Прем’єр.

Нагадаємо, раніше голова МОЗ Максим Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров’я рекомендуватиме уряду України ввести плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня, щоб збити хвилю розповсюдження COVID-19.