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Шмыгаль: "локдаун" в декабре не будут вводить, возможно - в январе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. В декабре в Украине не планируют вводить жесткий карантин. Об этом во время часа вопросов к правительству в ВР сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"На сегодня ведется коммуникация с председателями общин, ОГА. Мы четко понимаем потребности и предостережения регионов относительно тех или иных ограничений. Я уже сказал, в декабре мы не планируем, кроме существующих на сегодня ограничений, касающихся "оранжевой зоны", усиливать другие ограничительные меры", - сказал Шмыгаль.

По его словам, на сегодня можно прогнозировать, что медсистема выдержит.

"Если говорить о введении более жестких мер, очевидно, что, если будет ухудшение ситуации, мы можем поднять этот вопрос в начале января", - заявил Премьер.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения будет рекомендовать правительству Украины ввести плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января, чтобы сбить волну распространения COVID-19.

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