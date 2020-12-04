Шмигаль про імовірний "локдаун": транспорт буде працювати

“Якщо говорити про запровадження жорсткіших заходів, то, очевидно, якщо буде погіршення ситуації, то ми можемо підняти це питання на початку січня. Конкретика заходів буде озвучена в середу, на урядовому засіданні. Стосовно того, чи буде працювати транспорт: так, транспорт буде працювати. І авіакомпанії, і залізниця, і міський транспорт закривати не планується, навіть при більш жорсткому карантинному обмеженню. Дослідження показують, що транспорт не є основним джерелом поширення цієї пандемії”, - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров’я рекомендуватиме уряду України ввести плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня, щоб збити хвилю розповсюдження COVID-19.



Нагадаємо, йшли розмови про те, що уряд планує ввести повний локдаун на кілька тижнів у грудні.



