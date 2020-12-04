Шмигаль про імовірний "локдаун": транспорт буде працювати
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У випадку введення більш жорстких карантинних обмежень функціонування всіх видів транспорту не буде призупинятися. Про це під час виступу в Верховній Раді України заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує УНН.
“Якщо говорити про запровадження жорсткіших заходів, то, очевидно, якщо буде погіршення ситуації, то ми можемо підняти це питання на початку січня. Конкретика заходів буде озвучена в середу, на урядовому засіданні. Стосовно того, чи буде працювати транспорт: так, транспорт буде працювати. І авіакомпанії, і залізниця, і міський транспорт закривати не планується, навіть при більш жорсткому карантинному обмеженню. Дослідження показують, що транспорт не є основним джерелом поширення цієї пандемії”, - заявив Шмигаль.
Нагадаємо, міністерство охорони здоров’я рекомендуватиме уряду України ввести плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня, щоб збити хвилю розповсюдження COVID-19.
Нагадаємо, йшли розмови про те, що уряд планує ввести повний локдаун на кілька тижнів у грудні.