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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 104946 просмотра

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3 марта, 20:50 • 109961 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Шмыгаль о вероятном "локдауне": транспорт будет работать

Шмыгаль о вероятном "локдауне": транспорт будет работать

Киев  •  УНН

 • 17109 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В случае введения более жестких карантинных ограничений функционирование всех видов транспорта не будет приостанавливаться. Об этом во время выступления в Верховной Раде Украины заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует УНН.

"Если говорить о введении более жестких мер, то, очевидно, если будет ухудшение ситуации, то мы можем поднять этот вопрос в начале января. Конкретика мероприятий будет озвучена в среду на правительственном заседании. О том, будет ли работать транспорт: да, транспорт будет работать. И авиакомпании, и железная дорога, и городской транспорт закрывать не планируется, даже при более жестком карантине. Исследования показывают, что транспорт не является основным источником распространения этой пандемии", - заявил Шмыгаль.

Напомним, Министерство здравоохранения будет рекомендовать правительству Украины ввести плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января, чтобы сбить волну распространения COVID-19.

Напомним, шли разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре.

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