В ОБСЄ назвали кількість постраждалих цивільних на Донбасі від початку року
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Загальна кількість загиблих і поранених серед цивільного населення на Донбасі від початку 2020 року сягає 116 осіб. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ станом на 30 листопада, передає УНН.
“Спостерігачі підтвердили повідомлення про 13 жертв серед цивільного населення, зокрема про загибель 30 жовтня в Горлівці 3 осіб внаслідок спрацювання вибухового пристрою, що, за оцінкою, сталося випадково”, — повідомили в ОБСЄ.
За даними, представленими в звіті, 7 із 13 осіб постраждали від детонації вибухових пристроїв. Чотири жертви, всі — поранені, зафіксовано до того, як додаткові заходи набрали чинності 27 липня.
“Загальна кількість жертв серед цивільного населення від початку 2020 року сягає 116 осіб: 21 загиблий і 95 поранених”, — сказано в звіті.
Нагадаємо, раніше українська делегація у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях внесла роз’яснення щодо травмування двох цивільних чоловіків на Донбасі 12 листопада.