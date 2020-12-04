В ОБСЄ назвали кількість постраждалих цивільних на Донбасі від початку року

“Спостерігачі підтвердили повідомлення про 13 жертв серед цивільного населення, зокрема про загибель 30 жовтня в Горлівці 3 осіб внаслідок спрацювання вибухового пристрою, що, за оцінкою, сталося випадково”, — повідомили в ОБСЄ.

За даними, представленими в звіті, 7 із 13 осіб постраждали від детонації вибухових пристроїв. Чотири жертви, всі — поранені, зафіксовано до того, як додаткові заходи набрали чинності 27 липня.

“Загальна кількість жертв серед цивільного населення від початку 2020 року сягає 116 осіб: 21 загиблий і 95 поранених”, — сказано в звіті.

Нагадаємо, раніше українська делегація у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях внесла роз’яснення щодо травмування двох цивільних чоловіків на Донбасі 12 листопада.