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Україна роз’яснила ОБСЄ ситуацію щодо травмованих цивільних на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Українська делегація у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях внесла роз’яснення щодо травмування двох цивільних чоловіків на Донбасі 12 листопада. Про це повідомляє пресслужба української делегації у ТКГ, передає УНН.

“Вчора ... спецпредставник Глави ОБСЄ Х.Ґрау виказала занепокоєння щодо факту травмування двох цивільних чоловіків в районі н. п. Олександрівка 12 листопада 2020 року — відповідно до звіту СММ ОБСЄ від 24.11.2020 № 280/2020. Вносимо свої роз’яснення”, — повідомили в пресслужбі місії.

Так, зазначається, що відповідно до щоденного звіту СММ ОБСЄ від 24.11.2020 № 280/2020 в період з вечора 22 листопада до вечора 23 листопада надійшла інформація щодо травмування 12 листопада 2020 року двох цивільних чоловіків внаслідок вибуху в районі населеного пункту Олександрівка Донецької області.

“У цей день за даними СММ ОБСЄ інформація про порушення з боку ЗС України відсутня. Режим тиші російською стороною протягом 12.11.2020 не запитувався”, — зазначають в українській делегації.

Більше того, зазначили українські представники, про порушення в районі КПВВ “Мар’їнка” у звітах СММ ОБСЄ у період з 1 по 23 листопада 2020 року жодної інформації не було.

“З іншого боку, спостережними групами української сторони СЦКК було зафіксовано у відповідному районі декілька вибухів, схожих за характером на підриви мінно-вибухових загороджень. Це дозволяє зробити висновок, що цивільні особи постраждали, підірвавшись на мінах, встановлених на лінії розмежування”, — сказано в повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, глава місії ОБСЄ в Україні Хайді Грау раніше заявила, що в переговорах в рамках Тристоронньої контактної групи про створення мирного плану щодо Донбасу — немає прогресу.

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