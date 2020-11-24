У результаті обстрілу на Донеччині постраждали двоє чоловіків - звіт ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Донецькій області 12 листопада у результаті обстрілу бойовиків постраждали двоє чоловіків. Як зазначено у звіті СММ ОБСЄ, інцидент стався у населеному пункті Олександрівка, що за 20 км від Донецька, передає УНН.
"... двоє чоловіків (дід 60-69 років і внук 20-29 років) було травмовано 12 листопада в н. п. Олександрівка (непідконтрольний уряду, 20 км на північний захід від Донецька) в результаті обстрілу", - йдеться у звіті.
В ОБСЄ додали, що 19 листопада чоловік (60-69 років) повідомив команді Місії, що 12 листопада, приблизно в
6:10, він почув вибух біля свого будинку на вул. Шевченко, 4, в Олександрівці та втратив слуху на ліве вухо. У той же день чоловік (20-29 років) розповів, що 12 листопада, близько 6:14, він почув вибух недалеко від вищезгаданого будинку і втратив слух на обидва вуха. Він додав, що пізніше його перевезли для лікування в лікарні Донецька.
"19 листопада медперсонал лікарні в Донецьку повідомив команді Місії, що 13 листопада чоловік (20-29 років) надійшов до лікарні з порушенням слуху і підвищеним артеріальним тиском; за їхньою оцінкою, це сталося в результаті вибуху.
У той же день жінка (60-69 років), що представилася дружиною і бабусею згаданих постраждалих чоловіків, розповіла, що під час інциденту вона перебувала в своєму будинку за вищевказаною адресою разом зі своїм чоловіком і онуком; почувши вибух неподалік, вона впала в шоковий стан, однак поранень не отримала", - йдеться у звіті.
Нагадаємо, 24 листопада бойовики двічі відкривали вогонь, один боєць загинув від кулі снайпера.