В результате обстрела в Донецкой области пострадали двое мужчин - отчет ОБСЕ

"... двое мужчин (дед 60-69 лет и внук 20-29 лет) были травмированы 12 ноября в н. п. Александровка (неподконтрольный правительству, 20 км северо-западнее Донецка) в результате обстрела", - говорится в отчете.

В ОБСЕ добавили, что 19 ноября мужчина (60-69 лет) сообщил команде Миссии, что 12 ноября, примерно в

6:10, он услышал взрыв возле своего дома на ул. Шевченко, 4, в Александровке и потерял слуха на левое ухо. В тот же день мужчина (20-29 лет) рассказал, что 12 ноября, около 6:14, он услышал взрыв недалеко от вышеупомянутого дома и потерял слух на оба уха. Он добавил, что позже его перевезли для лечения в больницу Донецка.

"19 ноября медперсонал больницы в Донецке сообщил команде Миссии, что 13 ноября мужчина (20-29 лет) поступил в больницу с нарушением слуха и повышенным артериальным давлением, по их оценке, это произошло в результате взрыва.

В тот же день женщина (60-69 лет), представилась женой и бабушкой упомянутых пострадавших мужчин, рассказала, что во время инцидента она находилась в своем доме по вышеуказанному адресу вместе со своим мужем и внуком; услышав взрыв неподалеку, она упала в шоковое состояние, однако ранений не получила", - говорится в отчете.

Напомним, 24 ноября боевики дважды открывали огонь, один боец погиб от пули снайпера.