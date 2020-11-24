Названо ім'я військового, який загинув на Донбасі від кулі снайпера
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Учора, 24 листопада, у зоні проведення ООС загинув фастівчанин, Захисник України, старший солдат Вячеслав Мінкін. Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Фастівської міської ради у Facebook, передає УНН.
"Фастівська громада у скорботі. З глибоким сумом сповіщаємо, що у зоні проведення ООС загинув фастівчанин, Захисник України, старший солдат Вячеслав Мінкін", - йдеться у повідомленні.
За інформацією міської ради, 31-річний Вячеслав Мінкін був одружений, мав сина.
У 2019 році був нагороджений медаллю за участь в боях "Світлодарська дуга".
Про дату, час та місце прощання із захисником у міській раді пообіцяли повідомити пізніше.
Нагадаємо, 24 листопада бойовики двічі відкривали вогонь, один боєць загинув від кулі снайпера.