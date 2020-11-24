Названо имя военного, погибшего на Донбассе от пули снайпера
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Вчера, 24 ноября, в зоне проведения ООС погиб житель Фастова, защитник Украины, старший солдат Вячеслав Минкин. Об этом говорится в сообщении на официальной странице Фастовского городского совета в Facebook, передает УНН.
"Фастовская община в скорби. С глубокой скорбью сообщаем, что в зоне проведения ООС погиб фастовчанин, защитник Украины, старший солдат Вячеслав Минкин", - говорится в сообщении.
По информации городского совета, 31-летний Вячеслав Минкин был женат, имел сына.
В 2019 году был награжден медалью за участие в боях "Светлодарская дуга".
О дате, времени и месте прощания с защитником в городском совете пообещали сообщить позже.
Напомним, 24 ноября боевики дважды открывали огонь, один боец погиб от пули снайпера.