ООС: бойовики двічі відкривали вогонь, один боєць загинув від кулі снайпера

"Сьогодні, 24 листопада, зафіксовано два порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи", - йдеться в повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Шумів, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь із гранатомета та стрілецької зброї. На іншому напрямку, в передмісті Авдіївки, працював снайпер.

Унаслідок пострілу ворожого снайпера отримав вогнепальне поранення військовослужбовець Об’єднаних сил. Терміново для надання медичної допомоги важкопораненого українського захисника було доправлено до лікувального закладу, де за його життя боролися військові лікарі. На жаль, проведені невідкладні реанімаційні заходи не дали результатів. Врятувати життя воїна не вдалося.

Також повідомляється, що у районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано більше ніж 3 гектари території та передано на знищення 99 вибухонебезпечних предметів.

"Командування об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Українські воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 23 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню.