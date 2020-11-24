ООС: боевики дважды открывали огонь, один боец погиб от пули снайпера

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики два раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня, 24 ноября, зафиксировано два нарушения договоренностей, вступивших в действие 27 июля 2020 года в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Шумов, российско-оккупационные войска открыли огонь из гранатомета и стрелкового оружия. На другом направлении, в пригороде Авдеевки, работал снайпер.

В результате выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Срочно для оказания медицинской помощи тяжело раненный украинский защитник был доставлен в лечебное учреждение, где за его жизнь боролись военные врачи. К сожалению, проведенные неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось.

Также сообщается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 3 гектаров территории и передано на уничтожение 99 взрывоопасных предметов.

"Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 23 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня.

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