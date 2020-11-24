Українські військові на Донбасі не відповідають на провокації бойовиків — ООС

“Міномет калібру 82 міліметри російсько-окупаційні війська застосували неподалік Красногорівки. Пострілами з підствольного гранатомета та стрілецької зброї ворог провокував наших захисників в передмісті Авдіївки та двічі в районі населеного пункту Водяне. На вогневі провокації противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було”, — йдеться в повідомленні.

За даними ООС, від початку поточної доби, 24 листопада, у районах відповідальності українських військових порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

“По всій лінії розмежування спостерігається тиша. Підрозділи Об’єднаних сил, перебуваючи напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні дії противника, продовжують виконувати завдання за призначенням”, — зазначили в штабі ООС.

Як повідомляв УНН, за оцінками штабу ООС, від початку дії домовленостей про режим припинення вогню з 27 липня 2020 року інтенсивність обстрілів на Донбасі впала в 5,5 раза у порівнянні з відповідним періодом минулого року.