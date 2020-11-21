“Тиші” на Донбасі немає, але інтенсивність обстрілів впала — Арестович

“Коли ми кажемо про режим „тиші“, то тиша завжди в лапках. Тому що тиші немає, стріляють. Але інтенсивність, за оцінками штабу ООС, впала в 5,5 раза у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Якщо це не тиша, то дуже суттєве зменшення інтенсивності вогню”, — сказав він.

Арестович зазначив, що загалом на Донбасі зберігається режим припинення вогню, який почався 27 липня.

“А головне, ми не отримуємо щоденні зведення про десятки загиблих і поранених серед наших військових, серед мирного населення. Кожне врятоване життя завдяки нехай і умовній „тиші“ — це безцінне досягнення. За цей час загинули 3 військовослужбовці ЗСУ, що від 10 до 14 разів менше, ніж за відповідний період минулого року. Це бойові втрати. Найголовніше досягнення — ми бачимо, що гине набагато менше наших військовослужбовців. Не гинуть мирні жителі по обидва боки лінії розмежування”, — заявив речник української делегації у ТКГ.

Як повідомляв УНН, за словами Арестовича, Росія блокує перемовини щодо обміну полоненими, розмінування та відкриття КПВВ на Донбасі.