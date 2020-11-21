Росія блокує обмін полоненими та відкриття КПВВ на Донбасі — Арестович

“Ми хочемо інтенсифікувати процес. Наступна зустріч (ТКГ — ред.) має бути приблизно 25-26 листопада. До кінця року взагалі залишилося лише два засідання, потім різдвяні канікули — і все”, — каже Арестович.

Він нагадав, що українська сторона запропонувала обміняти полонених до католицького Різдва.

“Це підтримали ОБСЄ, Франція та Німеччина. Відповіді від Росії немає. Про гуманітарне розмінування, яке росіяни майже зірвали, вже не йдеться, а ми намагалися встигнути ще до початку морозів. Уявіть, тільки на лінії розмежування 86 кладовищ. Люди ходять туди, а там все заміновано. Через небажання росіян відкриття двох нових КПВВ на Луганщині теж зірвано. У четвер, 19 листопада, ми заявили, що готові працювати 24/7, щоб повернути полонених, відкрити КПВВ, провести гуманітарне розмінування... На жаль, і на це відповіді немає”, — розповів речник української делегації в ТКГ.

Як повідомляв УНН, за словами Арестовича, план “Б” по Донбасу дискутується в кулуарах перемовин ТКГ, і ключове слово там — миротворці. Проте перший Президент України, голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук вважає абсурдною можливість введення російських миротворців на тимчасово окупований Донбас.