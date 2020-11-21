Арестович розкрив план "Б" Зеленського щодо Донбасу

"Неофіційно вам кажу про план "Б", як приватна особа. Він дискутується в кулуарах. І ключове слово там миротворці", - сказав Арестович.

За його словами, від плану Петра Порошенка план Зленеського нічим не відрізняється.

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"Лише ходить така легенда кулуарами, що у 2016 році майже домовилися про миротворців, але хтось вперся з української делегації і план введення миротворців було зірвано. Ми зараз знайшли спосіб фактично забезпечити миротворців. Збільшення СММ ОБСЄ — це потужний елемент контролю", - зазначив Арестович.

Раніше перший Президент України, голова української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) вважає абсурдною можливість введення російських миротворців на тимчасово окупований Донбас.