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Арестович розкрив план "Б" Зеленського щодо Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. План "Б" дискутується в кулуарах. І ключове слово там миротворці. Про це в інтерв'ю "ТСН" заявив речник української делегації Олексій Арестович, передає УНН.

"Неофіційно вам кажу про план "Б", як приватна особа. Він дискутується в кулуарах. І ключове слово там миротворці", - сказав Арестович.

За його словами, від плану Петра Порошенка план Зленеського нічим не відрізняється.

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"Лише ходить така легенда кулуарами, що у 2016 році майже домовилися про миротворців, але хтось вперся з української делегації і план введення миротворців було зірвано. Ми зараз знайшли спосіб фактично забезпечити миротворців. Збільшення СММ ОБСЄ — це потужний елемент контролю", - зазначив Арестович.

Раніше перший Президент України, голова української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) вважає абсурдною можливість введення російських миротворців на тимчасово окупований Донбас.

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