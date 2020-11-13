Кравчук: введення російських миротворців на Донбас — просто абсурд
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Перший Президент України, голова української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) вважає абсурдною можливість введення російських миротворців на тимчасово окупований Донбас. Про це він сказав в ефірі програми “Свобода слова з Савіком Шустером”, передає УНН.
“Я часто чую, особливо у ЗМІ, в тому числі і в Росії, мовляв Росія також може ввести миротворців на неконтрольовану територію, я не знаю навіть яку, Україною, тобто „ДНР“ і „ЛНР“. Я думаю, що це був би просто абсурд, тому що в даному разі відбувся б дуже серйозний перекос в світовому масштабі”, — сказав Кравчук.
Він пояснив, що Росія, яка до цього моменту веде агресію проти України, але приховує її під ширмою що це “внутрішня справа України”, — у такому разі змушена була б визнати пряму агресію.
“В даному разі відбулась би дуже цікава річ: агресор є миротворцем. Я в це не вірю”, — додав голова української делегації в ТКГ.
Як повідомляв УНН, на думку Кравчука, підписані у 2015 році п’ятим Президентом України Петром Порошенком Мінські домовленості є політичним зашморгом на шиї України.