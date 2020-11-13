Кравчук: Мінські домовленності - політичний зашморг на шиї України

“Комплекс заходів, який підписали у 2015 році за часів Петра Порошенка, є величезною помилкою. Це політичний зашморг на шиї України й одне із гальм, яке скрізь і у всьому заважає нам приймати рішення. Вчора ми засідали в ТКГ. Вони повторювали одне й те ж саме, що, мовляв, Україна змінює філософію і порядок Мінських домовленостей. Що там записані спочатку вибори, а потім кордон, а Україна хоче навпаки. А далі вони не хочуть слухати мене про те, що цей Комплекс заходів було підписано за дуже складних умов, що тривали військові дії. Але факт є фактом. Як позбутися цього головного пункту? Зараз вони нам тицяють в очі цей документ. Але я їм кажу, що це не єдиний документ, що був прийнятий у Мінському процесі, Нормандському форматі. Прийнято багато документів, тож треба брати весь комплекс рішень, а не акцентувати на одному пункті про вибори і кордон”, - сказав Леонід Кравчук.

Він зазначив, що вони аргументували і обговорювали можливі компроміси.

“Є, наприклад, ідея, що, можливо, не весь кордон спочатку передавати під контроль України, можливо, разом із силами ОБСЄ. Є багато варіантів, але головний принцип — не можна провести вибори за українським законом на території, де немає ані грама українського”, - додав Кравчук.

Нагадаємо, 10 листопада на засіданні Політичної підгрупи ТКГ головною новиною стало обговорення українського “Плану дій”. І можна сказати, що український "План" взятий за основу.