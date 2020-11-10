Засідання ТКГ: український "План дій" по Донбасу взятий за основу

Засідання ТКГ: український "План дій" по Донбасу взятий за основу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сьогодні на засіданні Політичної підгрупи ТКГ головною новиною стало обговорення українського “Плану дій”. І можна сказати, що український „План“ взятий за основу. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення у Facebook Української делегації в ТКГ.
“На засіданні Політичної підгрупи головною новиною стало обговорення українського „Плану дій“, - йдеться у повідомленні.
У делегації повідомили, що певне здивування викликало „ствердження російської сторони, що, нібито, Українська делегація обіцяла затвердження „Плану“ українським парламентом“.
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Проте після нагадування російським представникам, що в Україні діє демократія та парламентський суверенітет, і Делегація може лише надавати рекомендації, а не гарантувати ті чи інші законодавчі ініціативи, бесіда швидко повернулася в конструктивне русло”, — йдеться у повідомленні.
У делегації відзначили, що поки “зарано казати про результати, але, принаймні, можна сказати, що український „План“ взятий за основу”.
Нагадаємо, черговий раунд переговорів у мінському форматі стартував у вівторок, 10 листопада, вранці. Роботу розпочали дві підгрупи Тристоронньої контактної групи, зокрема політична почала обговорення українського "Плану дій" щодо Донбасу.