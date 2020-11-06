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У ТКГ розповіли про 4 помилкових думки щодо "Плану дій на Донбасі"

У ТКГ розповіли про 4 помилкових думки щодо "Плану дій на Донбасі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Українська сторона в ТКГ повідомила про упередження та реальність “Плану дій на Донбасі”. Про це повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ, передає УНН.

“Чотири головні пункти "Плану дій", чотири упередження проти них та — реальність”, - йдеться на початку заяви.

Так, у ТКГ стверджують, що виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року можливе. Для цього наводять приклад Ізраїля, який вивів свої війська з "зони безпеки" у Лівані, одночасно з союзною йому "Армією Південного Лівану" протягом однієї доби, після 18 років перебування у країні.

“Чисельність контингентів відповідно складала - близько 1500 тис осіб для Ізраїлю, а для АПЛ - 6000 осіб з членами їх родин. На Донбасі "...іноземних військ" близько до 40 тис в/с, але ж і не за одну ніч ми їм пропонуємо вийти, це може бути календарний місяць. Хоча, як здається, якщо президент РФ віддасть відповідний наказ, "...іноземні війська" виїдуть і за ніч”, - зазначила українська сторона в ТКГ.

Також, відзначається дієвість пункту “Плану дій” про скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства.

Крім цього відзначається, що план передбачає відновлення контролю над кордоном за допомогою (збільшеної за чисельністю) Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, послідовного та поступового, починаючи з пунктів, через які технічно можливе перекидання важкої техніки та з подальшим розповсюдженням такого контролю на решту ділянок.
Якщо керівництво РФ хоче використати шанс закінчити війну та виконати власні міжнародні зобов’язання, пропозиція Української делегації надає такий шанс.

Щодо виборів на Донбасі, то у ТКГ згадують те, що у 2014 році, “знаходячись у незрівнянно гіршому становищі, керівництво України підготувало і провело загальнонаціональні вибори Президента України за три місяця - у термін, на півтори місяці коротший за сьогоднішній".

“Нагадуємо, що пропозиція Української делегації на теперішний час представлена посередникам (ОБСЄ) та російській делегації. Реальна реалізація комплексу цих заходів потребує схвалення Президентом та парламентом України.
10 листопада - наступне засідання ТКГ. До цього часу ОБСЄ має сформувати власну позицію та, можливо, внести, свої пропозиції до подальшого розгляду "Плану дій”, - підсумували в українській делегації в ТКГ.

Зазначимо, Володимир Зеленський сьогодні заявив про те, що "План дій по Донбасу" передали ОБСЄ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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