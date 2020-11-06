В ТКГ рассказали о 4 ложных мнениях относительно "Плана действий на Донбассе"

"Четыре главных пункта "Плана действий", четыре предубеждение против них и - реальность", - говорится в начале заявления.

Так, в ТКГ утверждают, что вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года возможен. Для этого приводят пример Израиля, который вывел свои войска из "зоны безопасности" в Ливане, одновременно с союзной ему "Армией Южного Ливана" в течение суток, после 18 лет пребывания в стране.

"Численность контингентов в соответствии составляла - около 1500 тысяч человек для Израиля, а для АЮЛ - 6000 человек с членами их семей. На Донбассе "...иностранных войск" близко к 40 тыс. в/с, но и не за одну ночь мы им предлагаем выйти, это может быть календарный месяц. Хотя, как кажется, если президент РФ отдаст соответствующий приказ "...иностранные войска" выедут и за ночь", - отметила украинская сторона в ТКГ.

Также, отмечается действенность пункта "Плана действий" об отмене властью Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства.

Кроме этого отмечается, что план предусматривает восстановление контроля над границей с помощью (увеличенной по численности) Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, последовательного и постепенного, начиная с пунктов, через которые технически возможна переброска тяжелой техники и с последующим распространением такого контроля на остальные участки. Если руководство РФ хочет использовать шанс закончить войну и выполнить собственные международные обязательства, предложение украинской делегации предоставляет такой шанс.

Относительно выборов на Донбассе, то в ТКГ вспоминают то, что в 2014 году, "находясь в несравненно худшем положении, руководство Украины подготовило и провело общенациональные выборы Президента Украины за три месяца - в срок, на полтора месяца короче сегодняшнего".

"Напоминаем, что предложение украинской делегации в настоящее время представлено посредникам (ОБСЕ) и российской делегации. Реальная реализация комплекса этих мероприятий требует одобрения Президентом и парламентом Украины.

10 ноября - следующее заседание ТКГ. К этому времени ОБСЕ должно сформировать собственную позицию и, возможно, внести, свои предложения к дальнейшему рассмотрению "Плана действий", - подытожили в украинской делегации в ТКГ.

Отметим, Владимир Зеленский сегодня заявил о том, что "План действий по Донбассу" передали ОБСЕ.