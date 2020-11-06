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"План дій по Донбасу" передали ОБСЄ - Зеленський

"План дій по Донбасу" передали ОБСЄ - Зеленський

Київ • УНН

 • 13966 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Розроблений українською стороною "Плану дій по Донбасу" передали ОБСЄ. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський журналістам під час візиту на КПВВ "Щастя", інформує кореспондент УНН.

"Представлено план дій: ми його представили, також передали ОБСЄ, як і обіцяли. Я багато разів казав, що ми йдемо у напрямку "мінського формату", але повинен бути виписаний детальний план дій", - сказав Президент.

Він заявив, що над планом дій працювала велика група людей, він є зрозумілим і детальним, з "кроками, датами і відповідальністю".

"Він переданий ОБСЄ, вважаю що він буде розглянутий на засіданні ТКГ. Важливо ще, щоб також цей план дій розглядався 13 листопада радниками "нормандської четвірки", - додав Зеленський.

Як повідомляв УНН, напередодні українська делегація у Тристоронній контактній групі оголосила основні 5 пунктів власного "Плану дій по Донбасу".

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