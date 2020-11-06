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"План действий по Донбассу" передали ОБСЕ - Зеленский

"План действий по Донбассу" передали ОБСЕ - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 13957 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Разработанный украинской стороной "План действий по Донбассу" передали ОБСЕ. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский журналистам во время визита на КПВВ "Счастье", передает корреспондент УНН.

"Представлен план действий: мы его представили, также передали ОБСЕ, как и обещали. Я много раз говорил, что мы идем в направлении "минского формата", но должен быть выписан детальный план действий", - сказал Президент.

Он заявил, что над планом действий работала большая группа людей, он понятен и подробный, с "шагами, датами и ответственностью".

"Он передан ОБСЕ, считаю что он будет рассмотрен на заседании ТКГ. Важно еще, чтобы также этот план действий рассматривался 13 ноября советниками "нормандской четверки", - добавил Зеленский.

Как сообщал УНН, накануне украинская делегация в Трехсторонний контактной группе объявила основные 5 пунктов собственного "Плана действий по Донбассу".

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