"План действий по Донбассу" передали ОБСЕ - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Разработанный украинской стороной "План действий по Донбассу" передали ОБСЕ. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский журналистам во время визита на КПВВ "Счастье", передает корреспондент УНН.
"Представлен план действий: мы его представили, также передали ОБСЕ, как и обещали. Я много раз говорил, что мы идем в направлении "минского формата", но должен быть выписан детальный план действий", - сказал Президент.
Он заявил, что над планом действий работала большая группа людей, он понятен и подробный, с "шагами, датами и ответственностью".
"Он передан ОБСЕ, считаю что он будет рассмотрен на заседании ТКГ. Важно еще, чтобы также этот план действий рассматривался 13 ноября советниками "нормандской четверки", - добавил Зеленский.
Как сообщал УНН, накануне украинская делегация в Трехсторонний контактной группе объявила основные 5 пунктов собственного "Плана действий по Донбассу".