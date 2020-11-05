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"План действий по Донбассу": украинская сторона объявила 5 главных пунктов

"План действий по Донбассу": украинская сторона объявила 5 главных пунктов

Киев  •  УНН

 • 26374 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе объявила основные 5 пунктов собственного "Плана действий по Донбассу". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ТКГ в Telegram-канале, передает УНН.

"Это предложение украинской делегации в настоящее время, представлена посредникам (ОБСЕ) и российской делегации", - отметили в украинской делегации в ТКГ.

Пять главных пунктов "Плана действий по Донбассу" включают:
▪️ вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года;
▪️ отмена властью Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;
▪️ восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью СММ ОБСЕ;
▪️ увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1500 человек);
▪️ только при выполнении этих условий - подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).

Добавим, что реальная реализация комплекса этих мероприятий требует одобрения Президентом и парламентом Украины.

Напомним, что 10 ноября - следующее заседание ТКГ. По словам представителя украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, главными вопросами на заседании будут обсуждения украинского и российского "планов действий" урегулирования ситуации на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

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