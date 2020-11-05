"План дій по Донбасу": українська сторона оголосила 5 головних пунктів

"Це пропозиція української делегації на теперішний час, представлена посередникам (ОБСЄ) та російській делегації”, - зауважили в українській делегації у ТКГ.

П’ять головних пунктів "Плану дій по Донбасу" включають:

▪️ виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року;

▪️ скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів, які є прямим втручанням у життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства;

▪️ відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ;

▪️ збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ у чотири рази (на 1500 осіб);

▪️ лише за виконання цих умов - підготовка та проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).

Додамо, що реальна реалізація комплексу цих заходів потребує схвалення Президентом та парламентом України.

Нагадаємо, що 10 листопада — наступне засідання ТКГ. За словами речника української делегації в ТКГ Олексія Арестовича, найголовнішими питаннями на засіданні будуть обговорення українського та російського "планів дій" врегулювання ситуації на Донбасі.