"План дій по Донбасу": українська сторона оголосила 5 головних пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 Листопада. УНН. Українська делегація у Тристоронній контактній групі оголосила основні 5 пунктів власного "Плану дій по Донбасу". Про це йдеться у повідомленні пресслужби ТКГ у Telegram-каналі, передає УНН.
"Це пропозиція української делегації на теперішний час, представлена посередникам (ОБСЄ) та російській делегації”, - зауважили в українській делегації у ТКГ.
П’ять головних пунктів "Плану дій по Донбасу" включають:
▪️ виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року;
▪️ скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів, які є прямим втручанням у життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства;
▪️ відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ;
▪️ збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ у чотири рази (на 1500 осіб);
▪️ лише за виконання цих умов - підготовка та проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).
Додамо, що реальна реалізація комплексу цих заходів потребує схвалення Президентом та парламентом України.
Нагадаємо, що 10 листопада — наступне засідання ТКГ. За словами речника української делегації в ТКГ Олексія Арестовича, найголовнішими питаннями на засіданні будуть обговорення українського та російського "планів дій" врегулювання ситуації на Донбасі.