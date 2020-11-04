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Арестович розповів, що будуть обговорювати на наступному засіданні ТКГ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Найголовнішими питаннями на засіданні Тристоронньої контактної групи 10 листопада будуть обговорення українського та російського “Плану дій”. Про це УНН розповів речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

“10 листопада відбудеться наступне засідання ТКГ й там ми будемо обговорювати багато питань, але найголовнішим буде - “План дій”. Наш і російський. І консолідована думка ОБСЄ щодо цих документів. І стоїть питання в тому, чи будемо ми рухатися вперед. І як саме? Коли? Є більш “рамкове” питання, адже й розведення буде відштовхуватися від “Плану дій”, який зараз готується Леонідом Макаровичем (Кравчуком — ред.) і групою експертів. Він весь або його тези будуть оприлюднені.

ОБСЄ виставляє власні умови, де просить не розголошувати “буквальну” частину документу. Одразу скажу, що ніякої “зради” у цьому документі немає”, - зазначив Арестович.

Нагадаємо, що Арестович заявляв, що обстріли позицій ЗСУ загрожують Росії продовженням санкцій.

Додамо, що 1 листопада голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна готує свій “План дій” щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Українські Національні Новини

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