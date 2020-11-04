Арестович рассказал, что будут обсуждать на следующем заседании ТКГ

"10 ноября состоится следующее заседание ТКГ и там мы будем обсуждать много вопросов, но главным будет - "План действий". Наш и российский. И консолидированное мнение ОБСЕ по этим документам. И стоит вопрос в том, будем ли мы двигаться вперед. И как? Когда? Есть более "рамочный" вопрос, ведь и разведение будет отталкиваться от "Плана действий", который сейчас готовится Леонидо Макаровичем (Кравчуком - ред.) и группой экспертов. Он весь или его тезисы будут обнародованы.

ОБСЕ выставляет собственные условия, где просит не разглашать "буквальную" часть документа. Сразу скажу, что никакой "зрады" в этом документе нет", - отметил Арестович.

Напомним, что Арестович заявлял, что обстрелы позиций ВСУ угрожают России продолжением санкций.

Добавим, что 1 ноября глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина готовит свой "План действий" по урегулированию ситуации на Донбассе.