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Заседание ТКГ: украинский "План действий" по Донбассу взят за основу

Заседание ТКГ: украинский "План действий" по Донбассу взят за основу

Киев  •  УНН

 • 17339 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сегодня на заседании Политической подгруппы ТКГ главной новостью стало обсуждение украинского "Плана действий". И можно сказать, что украинский "План" взят за основу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook Украинской делегации в ТКГ.

"На заседании Политической подгруппы главной новостью стало обсуждение украинского "Плана действий", - говорится в сообщении.

В делегации сообщили, что некоторое недоумение вызвало "утверждение российской стороны, что, якобы, Украинская делегация обещала утверждения "Плана" украинским парламентом".

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Однако после напоминания российским представителям, что в Украине действует демократия и парламентский суверенитет, и Делегация может лишь давать рекомендации, а не гарантировать те или иные законодательные инициативы, беседа быстро вернулась в русло", - говорится в сообщении.

В делегации отметили, что пока "слишком рано говорить о результатах, но, по крайней мере, можно сказать, что украинский "План" взят за основу".

Напомним, очередной раунд переговоров в минском формате стартовал во вторник, 10 ноября, утром. Работу начали две подгруппы Трехсторонней контактной группы, в частности политическая начала обсуждения украинского "Плана действий" по Донбассу.

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