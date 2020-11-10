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У ТКГ почали обговорення "Плану дій" щодо Донбасу

У ТКГ почали обговорення "Плану дій" щодо Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Черговий раунд переговорів у мінському форматі стартував у вівторок, 10 листопада, вранці. Роботу розпочали дві підгрупи Тристоронньої контактної групи, зокрема політична почала обговорення українського "Плану дій" щодо Донбасу. Про це йдеться у повідомленні офіційного Telegram-каналу української делегації у ТКГ, передає УНН.

“О 9:00 ранку, в режимі відеоконференції розпочалося засідання політичної та гуманітарної підгруп Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі”, — йдеться у повідомленні.

Як вказано, порядок денний:

  • забезпечення пересування громадян України через КПВВ;
  • обмін взаємно утримуваними особами,
  • опрацювання заходів у сфері пошуку осіб, зниклих безвісти.

“Політична підгрупа обговорює "План дій“, запропонований главою делегації Леонідом Кравчуком”, — додали в українській делегації.

Також там вказали, що сьогодні о 8:00 ранку українська сторона відкрила для роботи КПВВ “Гнутове”, “Мар’їнка, “Майорське” (Донецька область) “Станиця Луганська”, “Щастя", “Золоте”. "Російська сторона блокує роботу та повертає громадян на контрольований Україною бік лінії розмежування", - сказано у повідомленні.

"Переговори тривають, з'явилися позитивні сигнали, які підтримують представники ОБСЄ", - зауважили в українській делегації.

Також зазначається, що о 14:00 розпочнеться засідання економічної підгрупи та підгрупи з безпеки.

"Завтра, 11 листопада, відбудеться загальне засідання ТКГ на рівні глав делегацій", - зазначили у делегації.

Нагадаємо, минулого тижня українська делегація у Тристоронній контактній групі оголосила основні 5 пунктів власного “Плану дій" щодо Донбасу.

Він, зокрема, передбачає низку кроків, що дозволять проведення виборів в ОРДЛО до 31 березня.

Як повідомляв УНН, Президент Володимир Зеленський вважає, що запропонований українською стороною в ТКГ План дій щодо Донбасу дає можливість провести вибори на окупованих територіях навесні.

Українські Національні Новини

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