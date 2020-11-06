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Зеленський допускає проведення виборів на Донбасі навесні

Зеленський допускає проведення виборів на Донбасі навесні

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Запропонований українською стороною в ТКГ План дій по Донбасу дає можливість провести вибори на окупованих територіях навесні. Про це під час поїздки на Луганщину заявив журналістам Президент Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

“Я вважаю, що вибори потрібні, але це, все ж таки, не самоціль. Найголовніше — це деоккупація Донбасу, після чого можуть бути вибори. Якщо всі будуть хотіти закінчити війну — вона точно закінчиться. Тоді така можливість є”, — сказав Зеленський.

Водночас Президент зазначив, що вибори не можуть бути демократичними, безпечними і прозорими, якщо немає безпекових умов.

“Ми вважаємо, той покроковий план, який запропонувала до розгляду засідання ТКГ Україна, дає можливість все це зробити, щоб там навесні провести вибори”, — додав він.

Нагадаємо, напередодні Українська делегація у Тристоронній контактній групі оголосила основні 5 пунктів власного “Плану дій по Донбасу”.

Він, зокрема, передбачає проведення виборів в ОРДЛО до 31 березня.

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