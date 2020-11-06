Зеленський допускає проведення виборів на Донбасі навесні

“Я вважаю, що вибори потрібні, але це, все ж таки, не самоціль. Найголовніше — це деоккупація Донбасу, після чого можуть бути вибори. Якщо всі будуть хотіти закінчити війну — вона точно закінчиться. Тоді така можливість є”, — сказав Зеленський.

Водночас Президент зазначив, що вибори не можуть бути демократичними, безпечними і прозорими, якщо немає безпекових умов.

“Ми вважаємо, той покроковий план, який запропонувала до розгляду засідання ТКГ Україна, дає можливість все це зробити, щоб там навесні провести вибори”, — додав він.

Нагадаємо, напередодні Українська делегація у Тристоронній контактній групі оголосила основні 5 пунктів власного “Плану дій по Донбасу”.



Він, зокрема, передбачає проведення виборів в ОРДЛО до 31 березня.