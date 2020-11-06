Зеленский допускает проведение выборов на Донбассе весной

"Я считаю, что выборы нужны, но это, все же, не самоцель. Самое главное - это деоккупация Донбасса, после чего могут быть выборы. Если все будут хотеть закончить войну - она точно закончится. Тогда такая возможность есть", - сказал Зеленский.

В то же время Президент отметил, что выборы не могут быть демократическими, безопасными и прозрачными, если нет безопасности условий.

"Мы считаем, тот пошаговый план, который предложила к рассмотрению заседания ТКГ Украина, дает возможность все это сделать, чтобы там весной провести выборы", - добавил он.

Напомним, накануне Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе объявила основные 5 пунктов собственного "Плана действий по Донбассу".



Он, в частности, предусматривает проведение выборов в ОРДЛО до 31 марта.