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Зеленский допускает проведение выборов на Донбассе весной

Зеленский допускает проведение выборов на Донбассе весной

Киев  •  УНН

 • 22480 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Предложенный украинской стороной в ТКГ План действий по Донбассу дает возможность провести выборы на оккупированных территориях весной. Об этом во время поездки в Луганскую область заявил журналистам Президент Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Я считаю, что выборы нужны, но это, все же, не самоцель. Самое главное - это деоккупация Донбасса, после чего могут быть выборы. Если все будут хотеть закончить войну - она точно закончится. Тогда такая возможность есть", - сказал Зеленский.

В то же время Президент отметил, что выборы не могут быть демократическими, безопасными и прозрачными, если нет безопасности условий.

"Мы считаем, тот пошаговый план, который предложила к рассмотрению заседания ТКГ Украина, дает возможность все это сделать, чтобы там весной провести выборы", - добавил он.

Напомним, накануне Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе объявила основные 5 пунктов собственного "Плана действий по Донбассу".

Он, в частности, предусматривает проведение выборов в ОРДЛО до 31 марта.

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