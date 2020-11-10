В ТКГ начали обсуждение "Плана действий" по Донбассу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Очередной раунд переговоров в минском формате стартовал во вторник, 10 ноября, утром. Работу начали две подгруппы Трехсторонней контактной группы, в частности политическая начала обсуждение украинского "Плана действий" по Донбассу. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала украинской делегации в ТКГ, передает УНН.
"В 9:00 утра, в режиме видеоконференции началось заседание политической и гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе", - говорится в сообщении.
Как указано, повестка дня:
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- обеспечение передвижения граждан Украины через КПВВ;
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- обмен взаимно удерживаемыми лицами;
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- разработка мероприятий в сфере поиска лиц, пропавших без вести.
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"Политическая подгруппа обсуждает "План действий", предложенный главой делегации Леонидом Кравчуком", - добавили в украинской делегации.
Также там указали, что сегодня в 8:00 утра украинская сторона открыла для работы КПВВ "Гнутово", "Марьинка", "Майорское" (Донецкая область), "Станица Луганская", "Счастье", "Золотое". "Российская сторона блокирует работу и возвращает граждан на контролируемую Украиной сторону линии разграничения", - говорится в сообщении.
"Переговоры продолжаются, появились позитивные сигналы, которые поддерживают представители ОБСЕ", - отметили в украинской делегации.
Также отмечается, что в 14:00 начнется заседание экономической подгруппы и подгруппы по безопасности.
"Завтра, 11 ноября, состоится общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций", - отметили в делегации.
Напомним, на прошлой неделе украинская делегация в Трехсторонней контактной группе объявила основные 5 пунктов собственного "Плана действий" по Донбассу.
Он, в частности, предусматривает ряд шагов, которые позволят проведение выборов в ОРДЛО до 31 марта.
Как сообщал УНН, Президент Владимир Зеленский считает, что предложенный украинской стороной в ТКГ "План действий" по Донбассу дает возможность провести выборы на оккупированных территориях весной.