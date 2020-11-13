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Кравчук: Минские договоренности - политическая петля на шее Украины

Кравчук: Минские договоренности - политическая петля на шее Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Подписанные в 2015 году пятым Президентом Украины Петром Порошенко Минские договоренности являются политической петлей на шее Украины. Об этом в интервью ТСН рассказал первый президент независимой Украины, руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает УНН.

"Комплекс мероприятий, который подписали в 2015 году во времена Петра Порошенко, является огромной ошибкой. Это политическая петля на шее Украины и один из тормозов, который везде и во всем мешает нам принимать решения. Вчера мы заседали в ТКГ. Они повторяли одно и то же, что, мол, Украина меняет философию и порядок Минских договоренностей. Что там записаны сначала выборы, а потом граница, а Украина хочет наоборот. А дальше они не хотят слушать меня о том, что этот комплекс мер был подписан в очень сложных условиях, продолжались военные действия. Но факт остается фактом. Как избавиться от этого главного пункта? Сейчас они нам суют в глаза этот документ. Но я им говорю, что это не единственный документ, который был принят в Минском процессе, Нормандском формате. Принято много документов, поэтому надо брать весь комплекс решений, а не акцентировать на одном пункте о выборах и границе", - сказал Леонид Кравчук.

Он отметил, что они аргументировали и обсуждали возможные компромиссы.

"Есть, например, идея, что, возможно, не всю границу сначала передавать под контроль Украины, возможно, вместе с силами ОБСЕ. Есть много вариантов, но главный принцип - нельзя провести выборы по украинскому закону на территории, где нет ни грамма украинского", - добавил Кравчук.

Напомним, 10 ноября на заседании Политической подгруппы ТКГ главной новостью стало обсуждение украинского "Плана действий". И можно сказать, что украинский "План" взят за основу.

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