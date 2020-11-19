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Росіяни в ТКГ не надали жодного списку на обмін: Україна передала вже декілька

Росіяни в ТКГ не надали жодного списку на обмін: Україна передала вже декілька

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Українська сторона у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях України вже чотири рази передавала списки на обмін утримуваними особами, росіяни - жодного. Про це в коментарі УНН заявив речник української делегації Олексій Арестович.

Так, сьогодні відбулось позачергове засідання гуманітарної підгрупи у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях України, на якій зазвичаю піднімають питання обміну утримуваними особами.

На питання про те, чому на цей раз не відбулось обговорення цієї теми, співрозмовник відповів: “Вони (російська сторона – ред.) не дають про це розмовляти”.

“Ми регулярно ставимо питання, а вони кажуть – автобуси їх непокоять, більш за це все їх непокоять автобуси. Ми кажемо: а полонених збираєтесь власних повертати? Вони кажуть: спочатку ми вирішимо, що там з автобусами.

Водночас, зі слів Арестовича, надію на те, що черговий обмін відбудеться до Нового Року, ще не втрачено.

“На них дуже сильно тиснуть Франція і Німеччина, вони минулого тижня опублікували відповідну заяву. Я думаю, певний шанс все ж є. Це дуже схоже на російський стиль: тягнути до останньої хвилини, сказати: “... от , завдяки нашій добрій волі”…”, - зазначив він.

Відповідаючи на питання, чи отримала українська сторона списки на обмін полоненими від агресора, представник української делегації відповів: “Ні”.

“Чотири рази ми передавали. При чому на їх прохання, по категоріях, які вони запитали. Ми перший надали 18 липня, з тих пір кожен місяць надаємо. Але, вони не дали відповідь на наші списки, і власні не надали. І постійсно закидають, що ми не хочемо обмінювати. Російський стиль”, - додав він.

Нагадаємо, під час засідання Тристоронньої контактної групи 11 листопада глава Української делегації Леонід Кравчук закликав повернути додому до Різдва та Нового року усіх взаємно утримуваних осіб.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона передала ОБСЄ списки для наступного обміну утримуваними особами.

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