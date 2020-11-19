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Россияне в ТКГ не предоставили ни одного списка на обмен: Украина передала уже несколько

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины уже четыре раза передавала списки на обмен удерживаемыми лицами, россияне - ни одного. Об этом в комментарии УНН заявил представитель украинской делегации Алексей Арестович.

Так, сегодня состоялось внеочередное заседание гуманитарной подгруппы в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины, на которой обычно поднимают вопрос обмена удерживаемыми лицами.

На вопрос о том, почему на этот раз не состоялось обсуждение этой темы, собеседник ответил: "Они (российская сторона - ред.) не дают об этом говорить".

"Мы регулярно ставим вопрос, а они говорят - автобусы их беспокоят, более этого все их беспокоят автобусы. Мы говорим: "А пленных собираетесь собственных возвращать?" Они говорят: "Сначала мы решим, что там с автобусами".

В то же время, по словам Арестовича, надежда на то, что очередной обмен состоится до Нового Года еще не утрачена.

"На них очень сильно давят Франция и Германия, они на прошлой неделе опубликовали соответствующее заявление. Я думаю, определенный шанс все же есть. Это очень похоже на российский стиль: тянуть до последней минуты, сказать: "... вот, благодаря нашей доброй воле" ... ", - отметил он.

Отвечая на вопрос, получила ли украинская сторона списки на обмен пленными от агрессора, представитель украинской делегации ответил: "Нет".

"Четыре раза мы передавали. Причем по их просьбе, по категориям, которые просили. Мы первый предоставили 18 июля, с тех пор каждый месяц предоставляем. Но, они не дали ответ на наши списки, и собственные не предоставили. И постоянно говорят, что мы не хотим менять. Российский стиль", - добавил он.

Напомним, во время заседания Трехсторонней контактной группы 11 ноября глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона передала ОБСЕ списки для последующего обмена удерживаемыми лицами.

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