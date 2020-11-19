Позачергове засідання в ТКГ: узгодили нові деталі щодо розблокування роботи КПВВ

“Завдяки твердої позиції керівника Гуманітарної підгрупи народного депутата України Г.Третьякової та сприянню координатора підгрупи пана Т.Фріша на переговорах вдалося узгодити нові технічні деталі щодо розблокування російською стороною роботи КПВВ у „Золоте“ та „Щастя“. Робота триває”, — повідомили в українській делегації.

Водночас за даними делегації, незважаючи на пропозицію України, представників ОБСЄ, МЗС Франції та ФРН, провести засідання політичної та безпекової підгруп російська сторона відмовилися.

“Чергове засідання ТКГ заплановане на 24-25 листопада”, — додали в пресслужбі.

Нагадаємо, раніше сьогодні українська делегація заявила, що пропонує скликати позачергові засідання робочої підгрупи ТКГ з безпекових питань, робочої підгрупи ТКГ з політичних питань і робочої підгрупи ТКГ з гуманітарних питань.

9 листопада, українська делегація в ТКГ заявила, що Росія зірвала відкриття КПВВ на Донбасі.

Починаючи з 10 листопада, Держприкордонслужба повністю забезпечила функціонування семи КПВВ, в той же час пропуск блокувався з боку представників ОРДЛО.

За даними ДПСУ, станом на 19 листопада на Донбасі функціонує сім КПВВ, проте фактичний пропуск громадян сьогодні здійснювався лише у контрольному пункті в’їзду-виїзду “Станиця Луганська”.