Окупанти понад тиждень блокують КПВВ на Донбасі: сьогодні працював лише один

"Сьогодні всі сім КПВВ працювали у штатному режимі з 08:00 до 16:00. Проте, фактичний пропуск громадян здійснювався лише в одному. У контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" було оформлено 905 осіб до тимчасово окупованої території, з ТОТ — 701 особа. У рештів КПВВ пропускних операцій не було здійснено", - зазначив Трубачов.

За словами прикордонника, на КПВВ "Новотроїцьке" пропуск осіб відбувається лише у понеділок та п'ятницю.

Додамо, що сьогодні, 19 листопада, гуманітарна підгрупа ТКГ зібралася на позачергове засідання для обговорення теми КПВВ.

Як повідомлялося раніше в УНН, що 9 листопада, за день до офіційного відкриття КПВВ, українська делегація в ТКГ заявила, що Росія зірвала відкриття КПВВ на Донбасі. Вже 10 листопада очікування підтвердилися й бойовики справді заблокували пропуск через КПВВ - до сьогоднішнього дня безперебійно працює лише "Станиця Луганська".

Зазначимо, що за словами речника української делегації у ТКГ Олексія Арестовича, зволікання з відкриттям КПВВ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей загрожує росіянам новими санкціями.

Також раніше в ОБСЄ закликали російську сторону розблокувати роботу КПВВ до 15 листопада.