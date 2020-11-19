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Гуманітарна підгрупа ТКГ зібралася на позачергове засідання: основна тема - КПВВ

Гуманітарна підгрупа ТКГ зібралася на позачергове засідання: основна тема - КПВВ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Щойно у режимі відеоконференції розпочалося позачергове засідання гуманітарної підгрупи у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях України. Про це інформує пресслужба української делегації у ТКГ, передає УНН.

“О 14:00 у режимі відеоконференції розпочалось позачергове засідання гуманітарної підгрупи ТКГ. Неодноразові звернення української сторони та тиск наших міжнародних партнерів дали свої результати. Основне питання для обговорення: розблокування роботи КПВВ”, - повідомили в пресслужбі.

Нагадаємо, раніше сьогодні українська делегація заявила, що пропонує скликати позачергові засідання робочої підгрупи ТКГ з безпекових питань, робочої підгрупи ТКГ з політичних питань і робочої підгрупи ТКГ з гуманітарних питань.

Нагадаємо, 9 листопада, українська делегація в ТКГ заявила, що Росія зірвала відкриття КПВВ на Донбасі.

Починаючи з 10 листопада, Держприкордонслужба повністю забезпечила функціонування семи КПВВ, в той же час пропуск блокувався з боку представників ОРДЛО.

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