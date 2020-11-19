Гуманітарна підгрупа ТКГ зібралася на позачергове засідання: основна тема - КПВВ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Щойно у режимі відеоконференції розпочалося позачергове засідання гуманітарної підгрупи у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях України. Про це інформує пресслужба української делегації у ТКГ, передає УНН.
“О 14:00 у режимі відеоконференції розпочалось позачергове засідання гуманітарної підгрупи ТКГ. Неодноразові звернення української сторони та тиск наших міжнародних партнерів дали свої результати. Основне питання для обговорення: розблокування роботи КПВВ”, - повідомили в пресслужбі.
Нагадаємо, раніше сьогодні українська делегація заявила, що пропонує скликати позачергові засідання робочої підгрупи ТКГ з безпекових питань, робочої підгрупи ТКГ з політичних питань і робочої підгрупи ТКГ з гуманітарних питань.
Нагадаємо, 9 листопада, українська делегація в ТКГ заявила, що Росія зірвала відкриття КПВВ на Донбасі.
Починаючи з 10 листопада, Держприкордонслужба повністю забезпечила функціонування семи КПВВ, в той же час пропуск блокувався з боку представників ОРДЛО.